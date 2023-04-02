Дожди отменяются: синоптики сделали новый прогноз на следующую неделю

Ранее прогнозировалось, что на следующей неделе будет преобладать циклон с обильными осадками, но, согласно последним данным, осадков будет мало или не будет совсем, а погода будет преимущественно солнечной.

На севере Беларуси также больше не прогнозируется сильных осадков, поэтому подъем уровня воды в Даугаве продлится еще несколько дней, а затем паводок пойдет на убыль.

В ближайшие несколько ночей температура воздуха опустится до 0…-5 градусов, днем будет не выше +8 градусов. Во второй половине недели станет теплее - на Пасху температура может подняться до +9...+14 градусов, немного прохладнее будет только на морском побережье.

Галерея: Весна, цветут крокусы