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Дожди отменяются: синоптики сделали новый прогноз на следующую неделю

rus.tvnet.lv/LETA
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Птица рада весне. Иллюстративное фото
Птица рада весне. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

На следующей неделе под влиянием антициклона в Латвии ожидается преимущественно сухая погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

 

Ранее прогнозировалось, что на следующей неделе будет преобладать циклон с обильными осадками, но, согласно последним данным, осадков будет мало или не будет совсем, а погода будет преимущественно солнечной.

На севере Беларуси также больше не прогнозируется сильных осадков, поэтому подъем уровня воды в Даугаве продлится еще несколько дней, а затем паводок пойдет на убыль.

В ближайшие несколько ночей температура воздуха опустится до 0…-5 градусов, днем будет не выше +8 градусов. Во второй половине недели станет теплее - на Пасху температура может подняться до +9...+14 градусов, немного прохладнее будет только на морском побережье.

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