В понедельник усилится облачность; на востоке страны возможен снег

В понедельник усилится облачность, солнечно будет только в Курземе, прогнозируют синоптики.
На востоке страны местами возможен небольшой снег.
Будет дуть умеренный северный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, температура воздуха составит от 0…-5 градусов ночью до 0...+5 градусов днем.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность с солнцем, без осадков. Температура воздуха составит -2 градуса ночью и +3 градуса днем.
Галерея: Амата во время паводков
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