Вс, 2.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В понедельник усилится облачность; на востоке страны возможен снег

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Березовые почки
Березовые почки Фото: Schutterstock.com

В понедельник усилится облачность, солнечно будет только в Курземе, прогнозируют синоптики.

На востоке страны местами возможен небольшой снег.

Будет дуть умеренный северный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, температура воздуха составит от 0…-5 градусов ночью до 0...+5 градусов днем.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность с солнцем, без осадков. Температура воздуха составит -2 градуса ночью и +3 градуса днем.

Галерея: Амата во время паводков

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Наверх