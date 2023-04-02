В понедельник усилится облачность; на востоке страны возможен снег

На востоке страны местами возможен небольшой снег.

Будет дуть умеренный северный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, температура воздуха составит от 0…-5 градусов ночью до 0...+5 градусов днем.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность с солнцем, без осадков. Температура воздуха составит -2 градуса ночью и +3 градуса днем.

Галерея: Амата во время паводков