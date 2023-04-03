Во вторник местами будет идти снег

Во вторник во многих местах Латвии ожидается снег, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным. Дороги местами станут скользкими.
При слабом или умеренном северном ветре температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -1...+4 градуса.
В Риге во вторник небо будет облачным, временами ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха будет колебаться около нуля.
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