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Во вторник местами будет идти снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Мокрый снег. Иллюстративное фото.
Мокрый снег. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во вторник во многих местах Латвии ожидается снег, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Дороги местами станут скользкими.

При слабом или умеренном северном ветре температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -1...+4 градуса.

В Риге во вторник небо будет облачным, временами ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха будет колебаться около нуля.

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