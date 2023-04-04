Зима не отступает: в ночь на среду образуется снежный покров

Дороги будут скользкими. Температура воздуха опустится до 0...-3 градусов.

Днем в центральных и западных регионах Латвии будет солнечно, в восточных районах ожидается мокрый снег и дождь. Дневная температура составит +1...+6 градусов.

В Риге ночью также пройдет снег, но днем на солнце он растает. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +5 градусов днем.

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