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Зима не отступает: в ночь на среду образуется снежный покров

rus.tvnet.lv
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Погода в Латвии
Погода в Латвии Фото: Shutterstock

В ночь на среду и утром в Латвии ожидаются осадки в виде снега, и образуется снежный покров глубиной 1-5 см, прогнозируют синоптики.

Дороги будут скользкими. Температура воздуха опустится до 0...-3 градусов.

Днем в центральных и западных регионах Латвии будет солнечно, в восточных районах ожидается мокрый снег и дождь. Дневная температура составит +1...+6 градусов.

В Риге ночью также пройдет снег, но днем на солнце он растает. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +5 градусов днем.

Галерея: Погода в Латвии

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