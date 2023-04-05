Утром среды дороги Латвии покрыты льдом и снегом

В среду, 5 апреля, по всей Латвии автомобильные дороги покрыты льдом и снегом. Возможны затруднения условий движения, указывают Latvijas valsts ceļi.
Сегодня, 5 апреля, утром затруднены условия езды по Таллиннскому шоссе, на этапах Видземского шоссе от Риги до поворота на Цесис и от Виреши до Вецлайцене, по Валмиерскому шоссе, по Рижской окружной дороги, а также по Баускому и Елгавскому шоссе.
Кроме того, затруднены условия движения: на участках Лиепайского шоссе от Риги до Калнциемса и от Блидене до Скрунды, на участках Вентспилсского шоссе от Риги до Тукумса и от Стразде до Усмы, на участке Даугавпилсского шоссе от Скривери до Патерниеки, по дороге Екабпилс - Резекне - Терехово, по дороге Гребнево - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой, а также по Даугавпилсским и Резекнеским окружным дорогам.
Также затруднено движение по всем региональным дорогам Латвии.
Заснеженные участки дороги чистятся, на них наносятся противоскользящие материалы. Для улучшения условий движения в работы по содержанию дорог вовлечены 132 единицы техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
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