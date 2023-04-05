Синоптики сообщают о погоде на Пасху

Значительно теплее станет уже в четверг, только в Курземе еще прогнозируются осадки, а температура не превысит +4...+9 градусов.

В выходные дни ночная температура составит -1...+6 градусов, днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. На побережье температура будет на несколько градусов ниже.

В ближайшие дни будет преобладать умеренный восточный ветер, на Пасху - слабый ветер. В основном ожидается солнечная погода, осадков будет немного, местами пройдут кратковременные дожди. Начиная с Пасхи возможно увеличение количества дождевых облаков.