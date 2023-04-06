В первый день Пасхи температура в Латвии может доходить до +16 градусов

Ожидается преимущественно солнечная погода, на юге и западе страны возможна облачность. День пройдет преимущественно без осадков, будет преобладать слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +3 градусов ночью до +15 градусов днем.