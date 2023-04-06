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В пятницу воздух прогреется до +16 градусов; так тепло не было с осени

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в Риге. Иллюстративное фото.
Весна в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +11...+16 градусов, однако на курземском побережье Рижского залива не будет теплее +5...+9 градусов, прогнозируют синоптики.

Таким образом, ожидается самый теплый день с осени. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до сих пор наивысшая температура воздуха, зафиксированная в стране в этом году, составляла +14,6 градусов 20 марта в Скривери, сообщает агентство LETA.

Ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Меньше облаков будет в Видземе, больше - на юге страны. Ожидается слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

В Риге первый из четырех пасхальных выходных будет сухим и преимущественно солнечным, будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, а температура воздуха впервые в этом году поднимется до отметки в +15 градусов.

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