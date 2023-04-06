Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе объявлено оранжевое предупреждение из-за опасности наводнения

В четверг, 6 апреля, уровень воды Даугавы в Даугавпилсе достиг 7,51 м над нулевой отметкой, поэтому в городе объявлено оранжевое предупреждение из-за риска потенциального наводнения.

Видео: борьба с наводнением

Оранжевое предупреждение означает: будь готов защищать себя и свою собственность. Возможно затопление жилищной и транспортной инфраструктуры. Может быть нарушены поставка электроэнергии и воды, телекоммуникационные связи. Возможно, потребуется эвакуация. Население призывают не посещать и не перемещаться на территориях, находящихся под угрозой наводнения.

Галерея: наводнение в Даугавпилсе

В настоящее время непосредственная угроза для людей и домов не существует, говорят в самоуправлении. Но если уровень воды продолжит повышаться, то это может произойти. На данный момент в Даугавпилсе ни один человек не нуждается в эвакуации. На территории Даугавпилса закрыт один участок дороги на улице Нометню. В связи с этим по улице Нометню не курсирует автобус №10a.

Как заметил портал TVNET, земессарги и спасатели в Малютки, Аугшдаугавского края, укрепляют защитную дамбу.

Галерея: укрепления дамбы в Малютки

Службы самоуправления дежурят в круглосуточном режиме. Полиция самоуправления включила в маршруты патруля все потенциально опасные места и регулярно информирует о результатах обследования организаторов гражданской обороны, коммунальные службы и руководство самоуправления. В случае, если будет констатировано, что где-то наблюдается угроза затопления, ответственные службы незамедлительно будут реагировать и осуществлять все необходимые меры.

В свою очередь красное предупреждение будет объявлено, если уровень воды достигнет 8,8 метра над нулевой отметкой. По прогнозам синоптиков, такой высокий уровень воды на территории Даугавпилса не ожидается.