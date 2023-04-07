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Все-таки весна! Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в рижском парке
Весна в рижском парке Фото: Jānis Škapars/TVNET

На Пасху и на следующей рабочей неделе в Латвии ожидается теплая погода, прогнозируют синоптики.

Ни сильных антициклонов, ни циклонов не прогнозируется. В отдельных регионах Латвии возможен дождь, преимущественно кратковременный, а на большей части территории страны осадков будет мало.

Ночью температура составит +1...+8 градусов, в некоторых регионах в ясные и безветренные ночи может опуститься чуть ниже нуля.

Днем на солнце температура повысится до +12...+17 градусов, на побережье при ветре с моря составит +5...+7 градусов.

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