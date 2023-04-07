Все-таки весна! Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Ни сильных антициклонов, ни циклонов не прогнозируется. В отдельных регионах Латвии возможен дождь, преимущественно кратковременный, а на большей части территории страны осадков будет мало.

Ночью температура составит +1...+8 градусов, в некоторых регионах в ясные и безветренные ночи может опуститься чуть ниже нуля.

Днем на солнце температура повысится до +12...+17 градусов, на побережье при ветре с моря составит +5...+7 градусов.