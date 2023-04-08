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Фото ⟩ В субботу в Алуксненском крае было замечено редкое природное явление

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Солнечное гало в Алуксненском крае
Солнечное гало в Алуксненском крае Фото: TVNET

В субботу, 8 апреля, в Алуксненском крае было замечено редкое природное явление - солнечное гало, сообщают читатели портала TVNET.

Гало - это светящееся кольцо вокруг Солнца или другого небесного тела, оптическое явление атмосферы.

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, в редких случаях даже у уличного освещения. Гало вызывает преломление света в кристалликах льда на высоте 5-10 км, в верхних слоях тропосферы. Иногда на большом морозе гало образуют ледяные кристаллики очень близко к поверхности Земли. В этом случае он похож на блестящие драгоценные камни.

Солнечное гало в Алуксненском крае.
Солнечное гало в Алуксненском крае. Фото: TVNET

Угол между входящим в кристалл льда лучом света и исходящим от него лучом света составляет около 22°, соответственно угловой радиус гало также - 22°.

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