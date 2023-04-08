А ты знаешь, когда на Пасху в Латвии было до +27,9 градуса?

С момента восстановления независимости самая низкая температура воздуха в пасхальные выходные зарегистрирована в 2013 году, когда в Великую пятницу, 29 марта, в Зосени, она упала до -14,5 градуса.

В свою очередь, в Алуксне на Пасху 2013 года глубина снега достигла 53 сантиметров, а еще больше снега - 59 сантиметров - было 5 апреля 1996 года, в Великую пятницу, в окрестностях Резекне.

Наибольшее количество осадков в пасхальные выходные было в 2001 году, когда в Царникаве с 13 по 16 апреля оно превышало 42 миллиметра. В тот год на Пасху практически по всей стране образовался снежный покров, в Калнциемсе даже толщиной в 32 сантиметра.

Сильнейшие порывы ветра - 26 метров в секунду - наблюдались в Колке 30 марта 1991 года, когда в том году была Страстная суббота.

В свою очередь, самое жаркое время на Пасху было в 2000 году, когда температура воздуха в большинстве стран поднялась выше +20 градусов, в Пасхальный понедельник - 24 апреля - в Риге температура достигла +27,9 градуса. Эта температура также является рекордом для апреля в истории Латвии.

Среди тех Пасхальных воскресений, которые в 1991-2020 годах попадали на конец марта, наивысшая температура воздуха зарегистрирована в 2002 году в Екабпилсе, когда она достигла +15,4 градуса, а если праздник отмечался в начале апреля, наивысшая температура воздуха составила +18,2 градуса в 1999 году в Добеле.

Если Пасха попадала на конец марта, то почти всегда хотя бы часть Латвии покрывал снег.