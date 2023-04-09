Фото ⟩ Пасхальное воскресенье радует теплой и солнечной погодой

В пасхальное воскресенье в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, больше облаков сохранится в юго-восточной части страны, где местами пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
В день дождевые облака ожидаются главным образом на юге Латгале и на востоке Селии, локально возможен сильный ливень и гроза.
Будет дуть медленный ветер, главным образом северный или северо-восточный. Воздух прогреется до +11..+16 градусов, а на южном и западном побережье Рижского залива, а также в других местах на побережье Латвии температура не превысит +6..+10 градусов.
Labrīt! Šodien mākoņu daudzums būs mainīgs, taču diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11...+15°, piekrastes rajonos līdz +7...+11°. pic.twitter.com/5KBJQjIEG8— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 9, 2023
В столице в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода, медленный или умеренный северный ветер принесет прохладу из Рижского залива, поэтому максимальная температура воздуха ожидается от +7 градусов на севере города до +13 градусов на юге.
Самая высокая температура воздуха в Европе в субботу, 8 апреля, была - неполные +32 градуса в Испании. Самая низкая температура воздуха в ночь на воскресенье - -20 градусов на юге Норвегии.
Погодные условия в Латвии устанавливаются областью высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1025-1028 гектопаскаля.
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