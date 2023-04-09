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Фото ⟩ Пасхальное воскресенье радует теплой и солнечной погодой

rus.tvnet.lv
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Пасха. Иллюстративное фото.
Пасха. Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

В пасхальное воскресенье в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, больше облаков сохранится в юго-восточной части страны, где местами пройдет дождь, прогнозируют синоптики.

В день дождевые облака ожидаются главным образом на юге Латгале и на востоке Селии, локально возможен сильный ливень и гроза.

Будет дуть медленный ветер, главным образом северный или северо-восточный. Воздух прогреется до +11..+16 градусов, а на южном и западном побережье Рижского залива, а также в других местах на побережье Латвии температура не превысит +6..+10 градусов.

В столице в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода, медленный или умеренный северный ветер принесет прохладу из Рижского залива, поэтому максимальная температура воздуха ожидается от +7 градусов на севере города до +13 градусов на юге.

Самая высокая температура воздуха в Европе в субботу, 8 апреля, была - неполные +32 градуса в Испании. Самая низкая температура воздуха в ночь на воскресенье - -20 градусов на юге Норвегии.

Погодные условия в Латвии устанавливаются областью высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1025-1028 гектопаскаля.

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