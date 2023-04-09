После Пасхи станет еще теплее, местами будет звучать гром

В понедельник небо частично закроют облака, местами в южных и восточных регионах страны пройдут дожди, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха останется такой же, как и в предыдущие дни.

Во вторник и среду при слабом юго-восточном ветре температура воздуха повысится до +14...+18 градусов, на побережье сохранится чуть более прохладная погода. Солнце будет чередоваться с облаками, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни.

Во второй половине следующей недели предположительно температура воздуха в отдельные дни немного понизится, ночью будет достигать +2...+9 градусов, а в конце недели местами на востоке страны столбики термометров могут опуститься даже на пару градусов ниже нуля. Осадки, скорее всего, будут незначительными, ветер - юго-восточный от слабого до умеренного.