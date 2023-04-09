Фото ⟩ В пасхальный понедельник сохранится сухая и солнечная погода

В понедельник на большей части территории страны ожидается солнечная погода, а дожди пройдут лишь местами, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, на побережье ожидается бриз. Дожди вероятны в основном в юго-восточных регионах, где днем местами также может прогреметь гроза.
Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+7 градусов, местами в Курземе и Видземе при ясном небе похолодает до 0...-3 градусов. В отдельных местах будет образовываться туман.
Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов, на побережье - до +7...+12 градусов.
В Риге в последний праздничный день сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до +2...+4 градусов; максимальная дневная температура ожидается от +7 градусов на севере Риги, где будет ощущаться прохладный морской воздух, до +13 градусов на юге города.
𝟏𝟎.𝟎𝟒. Otrajās Lieldienās 🐰:— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 9, 2023
🌤️ Mainīgs mākoņu daudzums
🌧️ Austrumos vietām īslaicīgs lietus
🌫️ Naktī vietām veidosies migla.
🌬️ Lēns vējš
🌡️ G.t.:
🌙+2…-3°, DA rajonos līdz +4°
🌞+10…+15°, vietām piekrastes rajonos +6…+10° pic.twitter.com/poC0QCBhEs
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