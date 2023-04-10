Уровень воды в низовьях Даугавы достиг "пика"

В Краславском крае максимальный уровень воды был достигнут уже в пятницу. На наблюдательной станции Пиедруя на границе Латвии и Беларуси он был на 65 сантиметров ниже, чем в предыдущее наводнение десять лет назад, в Краславе уровень воды отставал от апрельского показателя 2013 года на 54 сантиметра.

В Даугавпилсе самый высокий уровень воды в Даугаве был зафиксирован в ночь на воскресенье, когда он достиг отметки 7,56 метра над нулевой точкой наблюдательного пункта, что на 38 сантиметров ниже максимума 2013 года. В понедельник утром уровень воды в Даугаве под Даугавпилсом опустился на четыре сантиметра.

В Вайкуляни Ликсненской волости самый высокий уровень воды - 6,86 метра над нулевой отметкой наблюдательного пункта - был достигнут в воскресенье, а утром в понедельник он опустился на один сантиметр. В апреле 2013 года уровень воды в этом месте был выше на 27 сантиметров.