Уровень воды в низовьях Даугавы достиг "пика"

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), уровень воды в Даугаве ниже по течению от Даугавпилса достиг наивысшей отметки, а в верховьях реки продолжает постепенно снижаться.
В Краславском крае максимальный уровень воды был достигнут уже в пятницу. На наблюдательной станции Пиедруя на границе Латвии и Беларуси он был на 65 сантиметров ниже, чем в предыдущее наводнение десять лет назад, в Краславе уровень воды отставал от апрельского показателя 2013 года на 54 сантиметра.
В Даугавпилсе самый высокий уровень воды в Даугаве был зафиксирован в ночь на воскресенье, когда он достиг отметки 7,56 метра над нулевой точкой наблюдательного пункта, что на 38 сантиметров ниже максимума 2013 года. В понедельник утром уровень воды в Даугаве под Даугавпилсом опустился на четыре сантиметра.
В Вайкуляни Ликсненской волости самый высокий уровень воды - 6,86 метра над нулевой отметкой наблюдательного пункта - был достигнут в воскресенье, а утром в понедельник он опустился на один сантиметр. В апреле 2013 года уровень воды в этом месте был выше на 27 сантиметров.
В Ерсике и Екабпилсе уровень воды еще не снизился и в понедельник может подняться на сантиметр выше. В Ерсике уровень воды в Даугаве на 56 сантиметров ниже пика паводка 2013 года, а в Екабпилсе уровень воды на 2,82 метра ниже, чем 14 января этого года, когда было зафиксировано второе по масштабам наводнение в истории наблюдений.
На железнодорожном мосту в Зельки, который находится между Екабпилсом и Плявиняс, уровень воды на 2,3 метра ниже, чем в первой половине января этого года.
Обширных и сильных осадков в ближайшие дни не ожидается, поэтому уровень воды в Даугаве будет медленно снижаться.
Ожидается, что Даугавские ГЭС смогут работать на полную мощность еще десять дней.
В предыдущие четыре месяца количество осадков в Латвии было выше нормы, а в январе и феврале этого года Даугавские ГЭС произвели почти в два раза больше электроэнергии, чем годом ранее. Ожидается, что количество произведенной электроэнергии в марте и апреле будет значительно выше.
Данные Augstsprieguma tīkls показывают, что во время пасхальных выходных Даугавские гидроэлектростанции вырабатывают вдвое, а ночью даже в 2,6 раза больше электроэнергии, чем потребляет Латвия, и большая часть произведенной электроэнергии экспортируется.
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