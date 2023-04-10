Во вторник будет еще теплее, местами ожидаются грозы

Во вторник, 11 апреля, в Латвии будет тепло, местами пройдут кратковременные дожди, также ожидается гроза с локальным ливнем и градом, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром дожди пройдут местами, кое-где образуется туман. Днем и вечером дождевых облаков будет больше.
Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, местами порывы до 15 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+18 градусов, на побережье местами будет прохладнее.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +6 градусов, днем повысится до +17 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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