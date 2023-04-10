Во вторник будет еще теплее, местами ожидаются грозы

Ночью и утром дожди пройдут местами, кое-где образуется туман. Днем и вечером дождевых облаков будет больше.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, местами порывы до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+18 градусов, на побережье местами будет прохладнее.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +6 градусов, днем повысится до +17 градусов.

Галерея: Весна в Латвии