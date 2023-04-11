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В среду будет тепло, местами облачно

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду в Латвии увеличится облачность, но сохранится теплая погода, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, на востоке страны - до 0...+2 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+18 градусов.

В Риге в среду ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Ночная температура составит около +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

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