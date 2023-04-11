В среду ожидается облачная погода; потеплеет до +18 градусов

В среду местами в Латвии - главным образом в Курземе - ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Будет облачно, с прояснениями. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха повысится до +15...+18 градусов, на курземском побережье Рижского залива - до +9...+13 градусов.
В Риге ожидается частично облачная и сухая погода, будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +17...+18 градусов.
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