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В среду ожидается облачная погода; потеплеет до +18 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду местами в Латвии - главным образом в Курземе - ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, с прояснениями. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +15...+18 градусов, на курземском побережье Рижского залива - до +9...+13 градусов.

В Риге ожидается частично облачная и сухая погода, будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +17...+18 градусов.

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