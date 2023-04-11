В среду ожидается облачная погода; потеплеет до +18 градусов

Будет облачно, с прояснениями. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +15...+18 градусов, на курземском побережье Рижского залива - до +9...+13 градусов.

В Риге ожидается частично облачная и сухая погода, будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +17...+18 градусов.