На выходных в Латвии похолодает. Когда ждать тепла выше +20 градусов?

Ожидается довольно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Возможно, в воскресенье и понедельник Латвию затронут более сильные осадки.

В пятницу, 14 апреля, температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +5...+9 градусов, днем она поднимется до +9...+17 градусов. В выходные столбик термометра не будет превышать отметку в +15 градусов, а в воскресенье днем под дождевыми тучами местами может похолодать до +5 градусов.

В пятницу и субботу ожидаются порывы восточного ветра до 9-14 метров в секунду.

В свою очередь в середине и второй половине следующей недели, когда усилится влияние антициклона, температура воздуха может повысится до +18...+22 градусов, прохладнее будет на побережье. Скорее все, осадков будет мало, а ветер стихнет.