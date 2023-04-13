В четверг местами ожидается кратковременный дождь

Будет дуть умеренный восточный ветер. Воздух прогреется до +12...+17 градусов, в некоторых местах на Курземском побережье Рижского залива температура не превысит +10 градусов.

В Риге осадков не ожидается, иногда будет светить солнце, слабый или умеренный ветер будет дуть с востока, температура воздуха повысится до +16 градусов.

На севере от Латвии находится антициклон, на юге и западе - область низкого давления. Атмосферное давление в Латвии составляет 1008-1012 гектопаскалей на уровне моря.