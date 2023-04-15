В субботу воздух прогреется до +16 градусов

В субботу, 15 апреля, в Латвии ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируют синоптики.
Восточный ветер усилится порывами до 9-14 метров в секунду.
Воздух прогреется до +11..+16 градусов, температура на Курземском побережье Рижского залива местами не превысит +8 градусов.
В Риге в субботу временами выглянет солнце, дождя не ожидается, будет дуть восточный ветер порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +15 градусов.
Погоду определяет южный край антициклона.
Видео: Погода в Латвии
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