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В субботу воздух прогреется до +16 градусов

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Кот на солнце. Иллюстративное фото
Кот на солнце. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В субботу, 15 апреля, в Латвии ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируют синоптики.

Восточный ветер усилится порывами до 9-14 метров в секунду.

Воздух прогреется до +11..+16 градусов, температура на Курземском побережье Рижского залива местами не превысит +8 градусов.

В Риге в субботу временами выглянет солнце, дождя не ожидается, будет дуть восточный ветер порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Погоду определяет южный край антициклона.

Видео: Погода в Латвии

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