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Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветы. Иллюстративное фото
Цветы. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье утром, 16 апреля, и в течение дня в Латвии начиная с юга страны небо будет пасмурным, пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

При слабом или умеренном восточном ветре температура воздуха ночью понизится до 0..+6 градусов, днем повысится только до +5..+11 градусов.

В Риге в воскресенье тоже будет облачно, ожидается небольшой дождь, будет дуть слабый восточный ветер. Ночь пройдет без осадков, температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, днем не превысит +8 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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