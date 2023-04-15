Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

В воскресенье утром, 16 апреля, и в течение дня в Латвии начиная с юга страны небо будет пасмурным, пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
При слабом или умеренном восточном ветре температура воздуха ночью понизится до 0..+6 градусов, днем повысится только до +5..+11 градусов.
В Риге в воскресенье тоже будет облачно, ожидается небольшой дождь, будет дуть слабый восточный ветер. Ночь пройдет без осадков, температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, днем не превысит +8 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
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