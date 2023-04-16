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В ночь на понедельник и с утра в Латвии пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Женщина во время дождя
Женщина во время дождя Фото: Edijs Pālens/LETA

В ночь на понедельник и утром во многих местах Латвии пройдут дожди, больше осадков будет в восточной части страны. Также ожидается туман, прогнозируют синоптики.

В течение дня осадки уменьшатся, местами выглянет солнце.

Температура воздуха ночью составит +2..+7 градусов, днем +8..+14 градусов.

В ближайшие сутки в Риге сохранится преимущественно облачная погода, временами ожидаются дожди и дымка. При слабом ветре температура воздуха ночью составит +6 градусов, днем около +10 градусов.

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