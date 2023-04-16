В ночь на понедельник и с утра в Латвии пройдут дожди

В ночь на понедельник и утром во многих местах Латвии пройдут дожди, больше осадков будет в восточной части страны. Также ожидается туман, прогнозируют синоптики.
В течение дня осадки уменьшатся, местами выглянет солнце.
Температура воздуха ночью составит +2..+7 градусов, днем +8..+14 градусов.
В ближайшие сутки в Риге сохранится преимущественно облачная погода, временами ожидаются дожди и дымка. При слабом ветре температура воздуха ночью составит +6 градусов, днем около +10 градусов.
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