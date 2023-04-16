Тепло, но не без осадков: прогноз синоптиков на предстоящую неделю

На следующей неделе в Латвии сохранится влияние антициклона. В первой половине недели еще ожидается облачная погода с кратковременным дождем, однако с середины недели облачность снизится и чаще будет светить солнце. Как сообщает агентство LETA, будет доминировать слабый ветер.

В светлое время суток температура воздуха будет подниматься до +10...+15 градусов, в свою очередь по ночам не будет холоднее 0...+5 градусов.

В понедельник ожидается облачная погода, ночью на востоке страны, а днем в центральных районах ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, ночью в отдельных районах сгустится туман. На побережье ожидается умеренный северо-восточный, северный ветер.

Ночью температура воздуха опустится до +2...+6 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит +6...+11 градусов, однако на юго-востоке страны воздух прогреется до +12...+13 градусов.