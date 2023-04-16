Тепло, но не без осадков: прогноз синоптиков на предстоящую неделю

На новой рабочей неделе в Латвии сохранится по-весеннему теплая и умеренная погода, однако местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе в Латвии сохранится влияние антициклона. В первой половине недели еще ожидается облачная погода с кратковременным дождем, однако с середины недели облачность снизится и чаще будет светить солнце. Как сообщает агентство LETA, будет доминировать слабый ветер.
В светлое время суток температура воздуха будет подниматься до +10...+15 градусов, в свою очередь по ночам не будет холоднее 0...+5 градусов.
В понедельник ожидается облачная погода, ночью на востоке страны, а днем в центральных районах ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, ночью в отдельных районах сгустится туман. На побережье ожидается умеренный северо-восточный, северный ветер.
Ночью температура воздуха опустится до +2...+6 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит +6...+11 градусов, однако на юго-востоке страны воздух прогреется до +12...+13 градусов.
Облачно будет и во вторник, местами возможен кратковременный дождь, однако во второй половине дня облака постепенно рассеются, и в западной части страны будет светить солнце. Ночью и с утра в отдельных районах видимость ухудшит туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Ночью похолодает до +3...+6 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, немного прохладнее будет на курземском побережье.
В середине недели в Латвии усилится влияние антициклона, в связи с чем на большей части территории страны небо прояснится. Значительных осадков не ожидается, они возможны лишь в среду в юго-восточных районах. Ожидается слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, порывы которого в среду достигнут скорости 15-16 метров в секунду.
В темное время суток температура воздуха будет держаться в пределах 0...+5 градусов, а днем станет теплее - воздух прогреется до +10...+15 градусов, немного прохладнее будет в прибрежных районах.
Похожая погода сохранится и в конце недели, дни будут проходить при слабом ветре и без значительных осадков. Однако нынешние прогнозы свидетельствуют, что с запада приблизится циклон, который может принести дождь.
По ночам температура воздуха не будет ниже +2...+6 градусов, в свое очередь днем столбик термометра будет подниматься до отметки в +10...+16 градусов, чуть прохладнее будет на побережье.
Галерея: Цветочный фестиваль в Пакруойской усадьбе
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!