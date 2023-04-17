Во вторник в Латвии ожидается солнечная погода

Ночью местами еще пройдут кратковременные дожди, днем кратковременный дождь возможен лишь в некоторых районах на юге страны.

При слабом ветре ночью и утром местами образуется туман. Температура воздуха составит +2..+7 градусов, в северных районах местами понизится до 0..+1 градусов.

В течение дня северный ветер немного усилится, в Курземе и Земгале днем ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +11..+15 градусов, на побережье до +8..+10 градусов.

Во вторник утром в Риге возможен туман, днем будет светить солнце, вечером облачность усилится, осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +4..+6 градусов. Днем ожидается умеренный северный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +12 градусов, на севере города - до +9 градусов.