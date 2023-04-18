Синоптики: во вторник в Латвии будет солнечно

В течение дня, начиная с севера Видземе, облачность будет увеличиваться. В некоторых районах на юго-востоке страны возможны кратковременные дожди.

Северный ветер немного усилится, днем в Курземе и Земгале ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +11..+15 градусов, местами на побережье будет прохладнее.

В Риге во второй половине дня небо частично закроют облака, погода будет сухой, слабый ветер сменится умеренным северным, северо-западным ветром. Температура воздуха повысится до +13 градусов, на севере города - до +9 градусов.

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