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Синоптики рассказали о погоде в день Большого субботника

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветы. Иллюстративное фото
Цветы. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В субботу, 22 апреля, в день Большого субботника температура воздуха днем поднимется до +15..+20 градусов, на побережье сохранится более прохладная погода, сообщается в новейшем прогнозе Global Forecast System.

В ближайшие дни погода будет преимущественно сухой и солнечной, с воскресенья может начаться более дождливый период.

В среду, 19 апреля, днем усилится северо-восточный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, во второй половине недели будет преимущественно слабый ветер.

При безветрии температура воздуха ночью при ясном небе резко понизится, местами до 0...-2 градусов, а на большей части страны будет больше +2 градусов.

Дни будут постепенно теплеть, в выходные температура воздуха может достичь +20 градусов.

В конце апреля и начале мая погода снова может стать прохладнее.

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