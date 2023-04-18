Синоптики рассказали о погоде в день Большого субботника

В субботу, 22 апреля, в день Большого субботника температура воздуха днем поднимется до +15..+20 градусов, на побережье сохранится более прохладная погода, сообщается в новейшем прогнозе Global Forecast System.
В ближайшие дни погода будет преимущественно сухой и солнечной, с воскресенья может начаться более дождливый период.
В среду, 19 апреля, днем усилится северо-восточный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, во второй половине недели будет преимущественно слабый ветер.
При безветрии температура воздуха ночью при ясном небе резко понизится, местами до 0...-2 градусов, а на большей части страны будет больше +2 градусов.
Дни будут постепенно теплеть, в выходные температура воздуха может достичь +20 градусов.
В конце апреля и начале мая погода снова может стать прохладнее.
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