Среда будет солнечной, воздух прогреется до +17

В среду в Латвии будет солнечно, а максимальная температура воздуха может достичь +17 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается северо-восточный, северный ветер порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов, в Курземе на побережье залива будет +8...+10 градусов.
В Риге в среду ожидается солнечная погода. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +17 градусов.
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