Ср, 19.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Среда будет солнечной, воздух прогреется до +17

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Весна в Риге. Иллюстративное фото.
Весна в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

В среду в Латвии будет солнечно, а максимальная температура воздуха может достичь +17 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается северо-восточный, северный ветер порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов, в Курземе на побережье залива будет +8...+10 градусов.

В Риге в среду ожидается солнечная погода. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +17 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Наверх