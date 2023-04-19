Среда будет солнечной, воздух прогреется до +17

Ожидается северо-восточный, северный ветер порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов, в Курземе на побережье залива будет +8...+10 градусов.

В Риге в среду ожидается солнечная погода. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +17 градусов.