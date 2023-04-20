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Погода в четверг будет теплой и без осадков

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в Латвии. Иллюстративное фото.
Весна в Латвии. Иллюстративное фото. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг в Латвии ожидается теплая и солнечная погода.

Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13...+18 градусов. Чуть прохладнее будет на Курземском побережье Рижского залива, где температура воздуха поднимется лишь до +10...+12 градусов.

В Риге также будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +17 градусов.

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