Погода в четверг будет теплой и без осадков

Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13...+18 градусов. Чуть прохладнее будет на Курземском побережье Рижского залива, где температура воздуха поднимется лишь до +10...+12 градусов.

В Риге также будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +17 градусов.