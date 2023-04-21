Пятница будет солнечной, воздух прогреется до +18 градусов

В пятницу в Латвии ожидается по-весеннему теплая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Небольшие облака возможны лишь на востоке страны, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13...+18 градусов. На побережье, как обычно, будет на пару градусов прохладнее и воздух прогреется до +10...+12 градусов.
В Риге ожидается солнечный день, без осадков. Сохранится слабый северный ветер, а температура воздуха достигнет +13...+15 градусов.
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