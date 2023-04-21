Дожди и похолодание: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

До конца недели погода будет преимущественно сухой, солнечной и теплой. На большей части Латвии температура ночью составит +1…+6 градусов, днем - до +13...+18 градусов.

На следующей неделе усилится влияние циклона, станет прохладнее, временами ожидаются осадки. В понедельник еще будет тепло - до +14…+19 градусов, а во вторник уже похолодает - ночная температура опустится до +5…+9 градусов, днем не превысит +8…+14 градусов.

В середине недели также ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха продолжит понижаться, и днем будет не теплее +11 градусов, а по ночам столбики термометров местами могут опуститься ниже 0 градусов.