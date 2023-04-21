В субботу воздух прогреется до +20 градусов

Ночью небо над Латвией будет частично облачным, местами в восточных регионах ожидается небольшой кратковременный дождь.

При слабом ветре в некоторых районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, в юго-восточных районах не ниже +6...+7 градусов.

В Риге ночью будет ясно, без осадков. При слабом ветре похолодает до +3...+5 градусов.

В субботу в Латвии ожидается небольшая облачность, больше облаков будет на востоке страны. Погода будет сухой со слабым ветром.

Воздух прогреется до +15...+20 градусов, только в прибрежных районах при ветре с моря будет прохладнее - около +10...+15 градусов.

В Риге днем ожидается солнечная и сухая погода. Ветер будет слабым, столбик термометра поднимется до +15...+17 градусов.

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