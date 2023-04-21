В субботу воздух прогреется до +20 градусов

В субботу, 22 апреля, в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха поднимется до +20 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью небо над Латвией будет частично облачным, местами в восточных регионах ожидается небольшой кратковременный дождь.
При слабом ветре в некоторых районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, в юго-восточных районах не ниже +6...+7 градусов.
В Риге ночью будет ясно, без осадков. При слабом ветре похолодает до +3...+5 градусов.
В субботу в Латвии ожидается небольшая облачность, больше облаков будет на востоке страны. Погода будет сухой со слабым ветром.
Воздух прогреется до +15...+20 градусов, только в прибрежных районах при ветре с моря будет прохладнее - около +10...+15 градусов.
В Риге днем ожидается солнечная и сухая погода. Ветер будет слабым, столбик термометра поднимется до +15...+17 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
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