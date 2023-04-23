Воскресенье будет весьма теплым; местами ожидается до +22 градусов

Усилится слабый ветер, дующий с юга. При прояснении неба воздух прогреется до +17...+22 градусов, на побережье залива в Курземе будет немного прохладнее - около +14...+17 градусов.

В Риге воскресенье будет солнечным и без осадков. Южный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха достигнет +20...+22 градусов.