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Воскресенье будет весьма теплым; местами ожидается до +22 градусов

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Весна в рижском парке. Иллюстративное фото.
Весна в рижском парке. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Воскресенье будет сухим, ожидается в основном солнечная погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Усилится слабый ветер, дующий с юга. При прояснении неба воздух прогреется до +17...+22 градусов, на побережье залива в Курземе будет немного прохладнее - около +14...+17 градусов.

В Риге воскресенье будет солнечным и без осадков. Южный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха достигнет +20...+22 градусов.

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