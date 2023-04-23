Уходят последние теплые дни, на следующей неделе станет прохладнее

С понедельника начнет увеличиваться облачность, временами возможны осадки, но еще будет тепло - ночная температура составит +6...+10°, днем в понедельник в большинстве регионов Латвии - до +17...+22°, на северо-западе - до +9...+14°. Во вторник термометры покажут +16...+21°, в Курземе - +9...+15°.