Уходят последние теплые дни, на следующей неделе станет прохладнее

С середины следующей недели погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому усилится облачность, осадков станет больше, а температура воздуха понизится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
С понедельника начнет увеличиваться облачность, временами возможны осадки, но еще будет тепло - ночная температура составит +6...+10°, днем в понедельник в большинстве регионов Латвии - до +17...+22°, на северо-западе - до +9...+14°. Во вторник термометры покажут +16...+21°, в Курземе - +9...+15°.
В середине недели временами возможен дождь и порывистый ветер. С приходом прохладных воздушных масс температура воздуха на большей части территории страны понизится до +6...+11° днем и до +1...+6° ночью.
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