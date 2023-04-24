Во вторник сохранится теплая погода с грозами

Ночью в западной и центральной частях страны местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, в других регионах будет малооблачно. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +7...+11 градусов, на востоке - до +4 градусов.

Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, на Курземском побережье температура не превысит +9...+14 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы с градом.

В Риге во вторник ожидается солнечная погода, вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, а днем составит около +20 градусов.

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