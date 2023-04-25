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Вторник будет последним теплым днем на этой неделе

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

Во вторник воздух в Латвии прогреется до +17...+22 градусов, местами на Курземском побережье температура составит около +10 градусов, прогнозируют синоптики.

Вторник будет последним теплым днем на этой неделе, так как уже в среду ожидается значительное похолодание.

Во вторник ожидается переменная облачность с солнцем, местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня и вечером ожидаются грозы с ливнями, градом и сильными порывами ветра. Будет дуть преимущественно умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе - западный.

В Риге воздух прогреется до +21 градуса, вечером возможен дождь.

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