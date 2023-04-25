Во вторник воздух в Латвии прогреется до +17...+22 градусов, местами на Курземском побережье температура составит около +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Вторник будет последним теплым днем на этой неделе, так как уже в среду ожидается значительное похолодание.
Во вторник ожидается переменная облачность с солнцем, местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня и вечером ожидаются грозы с ливнями, градом и сильными порывами ветра. Будет дуть преимущественно умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе - западный.
В Риге воздух прогреется до +21 градуса, вечером возможен дождь.
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