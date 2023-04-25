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Теплые дни закончились! В среду станет значительно прохладнее; пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Человек на скамейке. Иллюстративное фото
Человек на скамейке. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

В среду на большей части территории Латвии ожидается резкое понижение температуры воздуха по сравнению со вторником, во многих местах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. В восточной и центральной частях страны осадков будет больше, в Курземе ожидается более сухая погода.

Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до +4..+9 градусов; максимальная температура днем составит +7..+11 градусов, на востоке сохранится тепло до +17 градусов.

В среду в Риге будет преимущественно облачно, ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит +7..+9 градусов.

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