Теплые дни закончились! В среду станет значительно прохладнее; пройдут дожди

Небо будет преимущественно облачным. В восточной и центральной частях страны осадков будет больше, в Курземе ожидается более сухая погода.

Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до +4..+9 градусов; максимальная температура днем составит +7..+11 градусов, на востоке сохранится тепло до +17 градусов.

В среду в Риге будет преимущественно облачно, ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит +7..+9 градусов.