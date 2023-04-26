В среду местами пройдут дожди, возможны грозы

Небо будет преимущественно облачным, на востоке страны сохранится солнечная погода, а во второй половине дня в Курземе местами облачность рассеется.

С запада будет дуть слабый или умеренный ветер, на востоке страны во время грозы - порывистый ветер переменных направлений.

Максимальная температура воздуха составит +7..+12 градусов, на крайнем востоке Латвии сохранится тепло до +19 градусов.

В Риге ожидается пасмурный и дождливый день, будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +9 градусов.

Над Латвией простирается холодный атмосферный фронт, который медленно движется на восток.

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