В среду местами пройдут дожди, возможны грозы

В среду, 26 апреля, во многих районах Латвии пройдут дожди, на крайнем востоке страны во второй половине дня возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным, на востоке страны сохранится солнечная погода, а во второй половине дня в Курземе местами облачность рассеется.
С запада будет дуть слабый или умеренный ветер, на востоке страны во время грозы - порывистый ветер переменных направлений.
Максимальная температура воздуха составит +7..+12 градусов, на крайнем востоке Латвии сохранится тепло до +19 градусов.
В Риге ожидается пасмурный и дождливый день, будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +9 градусов.
Над Латвией простирается холодный атмосферный фронт, который медленно движется на восток.
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