Новый прогноз: в ближайшие ночи ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи во многих местах Латвии температура опустится чуть ниже нуля.
Во второй половине этой недели ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, также возможен небольшой град.
Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+6 градусов, в ночь на пятницу и субботу во многих местах столбики термометров опустятся до -1..-3 градусов. Днем воздух прогреется до +7..+12 градусов, в выходные станет немного теплее - местами до +15 градусов.
На предстоящей неделе температура ночами также может опускаться ниже нуля. Временами ожидаются дожди, возможен мокрый снег с градом.
Почти каждый год в начале мая температура воздуха в Латвии иногда опускается ниже нуля.
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