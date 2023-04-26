Новый прогноз: в ближайшие ночи ожидаются заморозки

Во второй половине этой недели ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, также возможен небольшой град.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+6 градусов, в ночь на пятницу и субботу во многих местах столбики термометров опустятся до -1..-3 градусов. Днем воздух прогреется до +7..+12 градусов, в выходные станет немного теплее - местами до +15 градусов.

На предстоящей неделе температура ночами также может опускаться ниже нуля. Временами ожидаются дожди, возможен мокрый снег с градом.

Почти каждый год в начале мая температура воздуха в Латвии иногда опускается ниже нуля.

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