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В четверг воздух прогреется до +12 градусов; возможны небольшие осадки

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Женщина во время дождя
Женщина во время дождя Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг в Латвии ожидается частично облачная погода, больше облаков сохранится на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Местами возможны кратковременные осадки. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, в Курземе и Земгале его порывы усилятся до 10-14 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов.

В Риге облака будут периодически закрывать солнце, значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +11 градусов.

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