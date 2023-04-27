В четверг воздух прогреется до +12 градусов; возможны небольшие осадки

Местами возможны кратковременные осадки. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, в Курземе и Земгале его порывы усилятся до 10-14 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов.

В Риге облака будут периодически закрывать солнце, значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +11 градусов.