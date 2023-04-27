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В ночь на пятницу похолодает до -2 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Рига
Рига Фото: Jānis Škapars / TVNET

В ночь на пятницу, 28 апреля, минимальная температура воздуха в Латвии составит -2...+2 градуса, на побережье - до +5 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные осадки, а в пятницу во второй половине дня дожди ожидаются в центральной и восточной частях страны, местами возможны град и гроза.

Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного, при дожде порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов.

В пятницу в Риге ожидается кратковременный дождь. Ночью при слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха понизится до +2 градусов, в пригородах будет около нуля. Днем будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха составит +11 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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