В пятницу воздух прогреется до +12 градусов; возможны осадки

В пятницу местами в Латвии - главным образом во второй половине дня и вечером в Земгале, Латгале, а также в южной и восточной части Видземе - ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
Кроме дождя местами ожидается и град, возможна гроза.
Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов. Более солнечным день будет в Курземе.
Ожидается слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, под влиянием дождевых туч он станет порывистым.
В Риге в пятницу будет облачно, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11 градусов.
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