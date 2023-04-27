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В пятницу воздух прогреется до +12 градусов; возможны осадки

rus.tvnet.lv/LETA
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Рига
Рига Фото: Jānis Škapars / TVNET

В пятницу местами в Латвии - главным образом во второй половине дня и вечером в Земгале, Латгале, а также в южной и восточной части Видземе - ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Кроме дождя местами ожидается и град, возможна гроза.

Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов. Более солнечным день будет в Курземе.

Ожидается слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, под влиянием дождевых туч он станет порывистым.

В Риге в пятницу будет облачно, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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