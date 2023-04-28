От -3 до +18 градусов, возможен снег: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

В субботу ожидается солнечная погода, вечером местами в западной и центральной частях страны пройдут кратковременные дожди. При слабом ветре на рассвете температура воздуха опустится до -1...-3 градусов, днем же потеплеет до +10...+15 градусов, сообщает агентство LETA.

В ночь на воскресенье дождевые облака будут двигаться над восточными районами, днем ожидается преимущественно солнечная погода, при этом в Латгале ожидаются дожди и резкий западный ветер. Ночью не будет холоднее +2...+7 градусов; максимальная температура воздуха днем составит от +7 градусов местами на побережье до +14 градусов в Селии.

В понедельник, в первый день мая, ожидается переменная облачность, которая местами в Видземе и Латгале принесет кратковременный дождь. Температура воздуха на большей части территории страны опустится до +1....-3 градусов, днем потеплеет до +11...+15 градусов; на побережье будет чуть теплее ночью и прохладнее днем.

Согласно нынешним прогнозам, во вторник может потеплеть до +18 градусов, однако со среды снова станет холоднее. Периодически возможны осадки, в том числе град и снег, а в самые холодные ночи температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

Ожидается, что со второй недели мая станет теплее. Не исключена возможность того, что в середине мая местами уже наступит метеорологическое лето - среднесуточная температура воздуха может достичь +15 и даже больше градусов.