В субботу воздух прогреется до +15 градусов

Ожидается солнечная погода, постепенно увеличится облачность, вечером в Курземе и местами в центральной части страны ожидается дождь.

Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе и Земгале он станет умеренным.

В Риге ожидается частичная облачность, к вечеру небо затянет облаками, но осадков не прогнозируется. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха поднимется до +14 градусов.