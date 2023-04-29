В субботу воздух прогреется до +15 градусов

Суббота в Латвии будет чуть теплее, чем предыдущие дни - днем температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается солнечная погода, постепенно увеличится облачность, вечером в Курземе и местами в центральной части страны ожидается дождь.
Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе и Земгале он станет умеренным.
В Риге ожидается частичная облачность, к вечеру небо затянет облаками, но осадков не прогнозируется. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха поднимется до +14 градусов.
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