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В субботу воздух прогреется до +15 градусов

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Кот на скамейке
Кот на скамейке Фото: Evija Trifanova/LETA

Суббота в Латвии будет чуть теплее, чем предыдущие дни - днем температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается солнечная погода, постепенно увеличится облачность, вечером в Курземе и местами в центральной части страны ожидается дождь.

Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе и Земгале он станет умеренным.

В Риге ожидается частичная облачность, к вечеру небо затянет облаками, но осадков не прогнозируется. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха поднимется до +14 градусов.

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