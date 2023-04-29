Фото ⟩ В ночь на воскресенье пройдет дождь, но день будет солнечным

В течение ночи дождь с запада страны переместится на восток, в Курземе небо прояснится. Востока Латгале зона осадков достигнет только утром воскресенья.

Ночью южный ветер усилится в порывах до 9-14 метров в секунду, в Курземе западный ветер будет слабее. Минимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В последний день апреля на большей части территории страны не ожидается осадков, и солнце будет чередоваться с облаками. Ветер - умеренный западный, северо-западный с порывами до 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +7...+14 градусов.

30.04. Naktī lielākoties mākoņains, daudzviet līs, dienā daļēji mākoņains, austrumu rajonos lietus. Lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, kas nakts otrajā pusē iegriezīsies no rietumu puses un piekrastē būs brāzmains. G.t. N: +2…+7°, D: +10…+14°, piekrastē +7…+10°. pic.twitter.com/Y3DpzMNUe0 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 29, 2023

В Риге ночью пройдет дождь, утром в воскресенье погода прояснится, днем солнце то и дело будет скрываться за облаками, но осадков уже не ожидается. Ночью вероятны порывы южного ветра, днем - западного, скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 градусов ранним утром и +12 градусов в середине дня, но на севере города будет не теплее +10 градусов.