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Фото ⟩ В ночь на воскресенье пройдет дождь, но день будет солнечным

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии пройдут дожди, но день будет достаточно солнечным, прогнозируют синоптики.

В течение ночи дождь с запада страны переместится на восток, в Курземе небо прояснится. Востока Латгале зона осадков достигнет только утром воскресенья.

Ночью южный ветер усилится в порывах до 9-14 метров в секунду, в Курземе западный ветер будет слабее. Минимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В последний день апреля на большей части территории страны не ожидается осадков, и солнце будет чередоваться с облаками. Ветер - умеренный западный, северо-западный с порывами до 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +7...+14 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, утром в воскресенье погода прояснится, днем солнце то и дело будет скрываться за облаками, но осадков уже не ожидается. Ночью вероятны порывы южного ветра, днем - западного, скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 градусов ранним утром и +12 градусов в середине дня, но на севере города будет не теплее +10 градусов.

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