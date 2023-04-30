Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным и ветреным

Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.

В Риге в воскресенье осадки не ожидаются, солнце лишь временами будет скрываться за облаками, западный, северо-западный ветер в порывах достигнет скорости 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.