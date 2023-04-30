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Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным и ветреным

rus.tvnet.lv/LETA
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Природа в Латвии
Природа в Латвии Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, 30 апреля, в Латвии преимущественно ожидается незначительная облачность, прогнозируют синоптики.

В Латгале возможны дожди. Температура воздуха днем составит +7...+13 градусов.

Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.

В Риге в воскресенье осадки не ожидаются, солнце лишь временами будет скрываться за облаками, западный, северо-западный ветер в порывах достигнет скорости 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Галерея: Природа Латвии

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