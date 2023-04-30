Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным и ветреным

В воскресенье, 30 апреля, в Латвии преимущественно ожидается незначительная облачность, прогнозируют синоптики.
В Латгале возможны дожди. Температура воздуха днем составит +7...+13 градусов.
Labrīt!— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 30, 2023
🌤️Šodien daļēji mākoņains
💧No rīta A rajonos lietus
🌬️Lēns/mērens R/DR vējš, piekrastē brāzmās līdz 14 m/s
🌡️+10…+13°, piekrastē +6…+10° pic.twitter.com/8s9eVSQlWx
Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.
В Риге в воскресенье осадки не ожидаются, солнце лишь временами будет скрываться за облаками, западный, северо-западный ветер в порывах достигнет скорости 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.
Галерея: Природа Латвии
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