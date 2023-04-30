Фото ⟩ В начале мая возможны рекордные холода и снег

Ночь на 1 мая будет преимущественно ясной, со слабым ветром. Минимальная температура воздуха составит -3...+1 градус, на побережье до +5 градусов. Днем увеличится количество облаков, местами в северной части страны пройдут небольшие дожди, будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +8...+14 градусов.

Вторник окажется самым теплым днем недели: максимальная температура воздуха ожидается от +10 градусов местами на побережье до +18 градусов в Латгале. Начиная с Курземе, во многих местах пойдут дожди.

В среду ветер поменяет направление на северо-западное, температура воздуха уже не будет превышать +7..+12 градусов. Во второй половине недели погода станет еще холоднее, временами возможен не только дождь, но и снег.

В следующие выходные погода, вероятно, будет определяться циклоном, и в этом случае ожидается значительная облачность и осадки, что позволит избежать рекордных холодов. Однако если небо прояснится и ветер стихнет, ночью температура воздуха на большей части территории страны может опуститься до -1...-5 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха, зарегистрированная до сих пор в стране 5-7 мая, составила около -5 градусов, а 8 мая 1953 года температура воздуха в Зосены понизилась до -10,5 градусов, что до сих пор является абсолютным рекордом холода для всей страны в мае.

По текущим прогнозам, вероятность сильных заморозков сохранится приблизительно до 10 мая; во вторую неделю месяца начнется потепление.

Галерея: Цветение сакуры