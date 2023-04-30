Ночь на 1-е мая будет ясной и холодной

Минимальная температура воздуха на рассвете составит -3..+1 градус, на побережье - до +5 градусов. Будет дуть слабый западный ветер, в Курземе - южный.

В течение дня небо во многих местах постепенно затянет облаками. После обеда на севере страны местами ожидается небольшой дождь. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах будет достигать 8-13 метров в секунду, температура воздуха повысится до +9...+14 градусов.

В Риге май начнется с ясной погоды, днем небо закроют облака, осадков не ожидается. Слабый юго-западный ветер перейдет в умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит +2 градуса, в пригороде столицы от 0 до -2 градусов; днем воздух прогреется до +13...+14 градусов.

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