Во вторник по всей стране возможны дожди; будет ветрено

Облаков станет больше, на большей части территории страны пройдут дожди, вечером в Курземе небо прояснится.

Температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов, во второй половине дня в Курземе она опустится до +5...+9 градусов, вечером по всей стране похолодает до +2...+8 градусов.

В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до +15 градусов, но вечером похолодает до +6 градусов. Юго-западный ветер сменится северо-западным, его порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду.